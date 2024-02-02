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Крымчанка отдала мошеннице миллионы рублей "за очистку кармы"
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Жительница находящегося в Крыму города Белогорск перевела "целительнице" примерно семь миллионов рублей "за очистку кармы", сообщает пресс-служба МВД Крыма. Отмечается, что... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, россия, крым, мошенники, очистка кармы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Жительница находящегося в Крыму города Белогорск перевела "целительнице" примерно семь миллионов рублей "за очистку кармы", сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Отмечается, что предыдущая аналогичная "процедура" обошлась женщине более чем в два миллиона.
Согласно сообщению ведомства, в июле неизвестная позвонила неизвестной по телефону и, представившись "целительницей Дороти", сообщила, что если та не проведет некий обряд защиты и очистки кармы, то с ее близким родственником может произойти несчастье, а чтобы избежать требуется 100 тысяч рублей.
"Заявительница засомневалась, но Дороти убедила ее, что после обряда денежные средства вернутся на счет. Потерпевшая согласилась и переводила деньги в течение 4 месяцев на указанный мошенницей счет", — сказано в сообщении.
После того, как женщина осознала, что она обманута, то обратилась в полицию. При этом примерно три года назад потерпевшая уже пользовалась услугой очистки кармы и тогда заплатила более двух миллионов рублей.