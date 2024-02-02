МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел 1 февраля в Московской области на территории мясного предприятия, его потушили на следующий день, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В Москве локализовали пожар в Театре сатиры

Ведомство ранее отмечало, что административное здание на территории предприятия в Пушкино загорелось, пожар удалось локализовать к 21:35 часам, открытое горение ликвидировали примерно через полчаса.

"В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", — отметили в МЧС.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что пострадавших нет.