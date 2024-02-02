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В подмосковном Пушкино потушили крупный пожал
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Пожар произошел 1 февраля в Московской области на территории мясного предприятия, его потушили на следующий день, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, пожар, подмосковье, мчс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел 1 февраля в Московской области на территории мясного предприятия, его потушили на следующий день, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ведомство ранее отмечало, что административное здание на территории предприятия в Пушкино загорелось, пожар удалось локализовать к 21:35 часам, открытое горение ликвидировали примерно через полчаса.
"В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", — отметили в МЧС.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что пострадавших нет.