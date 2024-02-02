МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Авторам законопроекта об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с полученным российским гражданством предложат отозвать данную инициативу, заявил агентству РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО

Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — подчеркнул Володин.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, который повысил верхний порог призывного возраста до 30 лет. При этом нижняя граница в 18 лет пока сохраняется. Закон вступил в силу 1 января 2024 года.