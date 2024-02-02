Кисиду возмутили слова члена парламента Асо, назвавшего главу МИД "теткой"
ТОКИО, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте заявил о недопустимости высказываний о поле или внешности людей, подобных заявлению зампредседателя правящей Либерально-демократической партии страны Таро Асо, назвавшего главу МИД страны Ёко Камикаву "теткой", причем "не особо красивой".
"Независимо от пола или статуса, необходимо, безусловно, воздерживаться от комментариев относительно возраста или же внешности других, которые могут быть некомфортны им", — процитировало агентство Киодо слова Кисиды в ответ на вопрос со стороны оппозиции.
Вместе в тем глава МИД страны, как и в ходе пресс-конференции ранее на этой неделе, не стала открыто критиковать Асо и не ответила на вопрос депутата-женщины от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, почему она не подаст протест в связи с высказыванием Асо. Камикава, как и ранее, сказала, что "в обществе существуют различные мнения и суждения".
Ранее на этой неделе издание "Асахи" опубликовало статью, в которой говорилось, что Асо, выступая в префектуре Фукуока, назвал министра Камикаву "новой звездой" за ее высокий уровень владения английским языком, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, но при этом он также назвал ее "теткой" и нелестно охарактеризовал ее внешность
Многие в Японии сочли слова Асо "сексистскими" и наглядно демонстрирующими колоссальный разрыв между Японией и другими развитыми странами по таким аспектам, как равенство полов, особенно в политической сфере.
https://1prime.ru/society/20240202/842968008.html