ТОКИО, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте заявил о недопустимости высказываний о поле или внешности людей, подобных заявлению зампредседателя правящей Либерально-демократической партии страны Таро Асо, назвавшего главу МИД страны Ёко Камикаву "теткой", причем "не особо красивой". Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору, заявила Захарова

"Независимо от пола или статуса, необходимо, безусловно, воздерживаться от комментариев относительно возраста или же внешности других, которые могут быть некомфортны им", — процитировало агентство Киодо слова Кисиды в ответ на вопрос со стороны оппозиции.

Вместе в тем глава МИД страны, как и в ходе пресс-конференции ранее на этой неделе, не стала открыто критиковать Асо и не ответила на вопрос депутата-женщины от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, почему она не подаст протест в связи с высказыванием Асо. Камикава, как и ранее, сказала, что "в обществе существуют различные мнения и суждения".

Ранее на этой неделе издание "Асахи" опубликовало статью, в которой говорилось, что Асо, выступая в префектуре Фукуока, назвал министра Камикаву "новой звездой" за ее высокий уровень владения английским языком, что позволило ей на полях Генассамблеи ООН самостоятельно договариваться с партнерами о встречах, но при этом он также назвал ее "теткой" и нелестно охарактеризовал ее внешность

Многие в Японии сочли слова Асо "сексистскими" и наглядно демонстрирующими колоссальный разрыв между Японией и другими развитыми странами по таким аспектам, как равенство полов, особенно в политической сфере.