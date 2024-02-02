МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Подгруппы на уроках труда не будут строго разделять на мальчиков и девочек, заявила глава Минпросвещения России Татьяна Васильева. Миронов предложил освободить детей малоимущих семей от сдачи ЕГЭ

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2024 года вернет в школы уроки труда.

Васильева отметила, что, в соответствии с санитарными нормами, делить классы на подгруппы будут. Она напомнила, что принцип деления осуществлялся по решению школы вместе с родительским сообществом.

"Самое важное — учесть возможность изучения модулей всех желающих. Нельзя сказать, что традиционная наша практика, когда изучение пищевых технологий и текстильных материалов было только у девочек, а металлообработка, деревообработка — у мальчиков, была плохой, абсолютно хорошая практика. Но в случае, если есть потребности научить готовить или обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, — такая возможность у них всё-таки должна быть", — подчеркнула министр.

Глава Минпросвещения выступала в пятницу, 2 февраля, на круглом столе в Государственной Думе на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".