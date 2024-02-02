2024-02-02T13:52:00+03:00
2024-02-02T14:04:22+03:00
2024-02-02T13:52:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240202/842968838.html
Песков ответил на вопрос о возвращении Украине тел погибших в Ил-76 пленных
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв Владимира Путина по расследованию катастрофы Ил-76, а... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий песков, кремль, крушение ил-76 с пленными
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/63/842326354.jpg
https://1prime.ru/global/20240201/842957199.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв Владимира Путина по расследованию катастрофы Ил-76, а вопрос передачи тел погибших при крушении украинских военнопленных сейчас находится в руках следственных органов.
"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента", — заявил он журналистам.
Песков добавил, что все вопросы относительно крушения будет определять следствие, в том числе передачу тел погибших при крушении украинских военнопленных.
Войска киевского режима 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, который перевозил на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Президент России Владимир Путин призывал мировое сообщество расследовать происшествие.