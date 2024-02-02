ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв Владимира Путина по расследованию катастрофы Ил-76, а вопрос передачи тел погибших при крушении украинских военнопленных сейчас находится в руках следственных органов. Байден сделал американцев соучастниками в крушении Ил-76, заявила Захарова

"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента", — заявил он журналистам.

Песков добавил, что все вопросы относительно крушения будет определять следствие, в том числе передачу тел погибших при крушении украинских военнопленных.

Войска киевского режима 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, который перевозил на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.

Президент России Владимир Путин призывал мировое сообщество расследовать происшествие.