БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Киев не вправе требовать, чтобы Будапешт в обязательном порядке оказывал ей военную помощь, вместе с тем, Венгрия помогает украинским беженцам, в то время как закарпатские венгры поражены в правах, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия не нуждается в оценках со стороны Украины, заявил Орбан

Он также отметил, что в ряде вопросов "дистанция между двумя странами очень-очень велика". По словам Орбана, Будапешт не хочет вдаваться в тему конфликта, "потому что если Украина решает, что может взять на себя все то, что несет с собой война, это их право, они тоже суверенная страна".

"Но они, конечно, не могут просить, требовать, взывая к морали, чтобы мы обязательно поддерживали их бои", — подчеркнул венгерский.

Орбан напомнил, что Венгрия оказывает Киеву гуманитарную помощь путем приема беженцев, трудоустраивая их и позволяя украинским детям ходить в венгерские детские сады и школы, в то время как закарпатские венгры живут "как лишенцы". По его мнению, встреча в Ужгороде даст урегулированию спорных вопросов больше шансов. Кроме того, подчеркнул венгерский премьер, Будапешту и Киеву необходим постоянный диалог.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

В понедельник, 29 января, венгерский министр иностранных дел встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде. По словам Кулебы, Будапешт и Киев создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить.