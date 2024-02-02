МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат матом выругался на пользователей социальной сети Facebook*, задававших ему вопросы об австралийских F-18 Hornet, от которых Киев отказался. Слова Игната цитирует издание "Страна.ua". Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО

"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. <…> Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно", — заявил он.

После эмоциональных высказываний спикер ВВС отметил, что "употребляет и эмоциональные слова в адрес людей", которые, по его мнению, презирают работу военных ведомств.

Издание "Australian Financial Review" сообщало о переговорах Австралии, Соединенных Штатов и Украины о передаче последней 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Однако договоренности достигнуты не были, так как как на одной из встреч высокопоставленный офицер ВВС Украины заявил, что Украина не нуждается в "летающем хламе".

Ранее 31 января Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции потребовало от чиновников любого уровня воздержаться от использования нецензурной лексики в публичном пространстве, напомнив об ответственности за такие действия.

F-18 "Hornet" является истребителем фирмы Макдоннэл-Дуглас. Предназначен для ведения воздушных боев, поражения наземных целей, ведения разведки. "Хорнет" — основной боевой самолет ВМС США. Также состоит на вооружении в странах Европы, Океании и Ближнего Востока.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская