ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Все для Победы!" заявил, что если бы не был уверен, что люди в России и в Крыму хотят возвращения полуострова в состав РФ, то никогда бы этого не делал. Путин призвал сделать Россию самодостаточной

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, чему поспособствовали западные страны. На этом фоне в Крыму прошел референдум за присоединение региона к России. Путин признал Республику Крым суверенным государством, а на следующий день, 18 марта, подписал с председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым, главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и главой Севастополя Алексеем Чалым Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

"Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму", — сказал Путин.

Однако президент был уверен в желании крымчан вернуться на Родину.

Глава государства добавил, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда наших подразделений. По его словам, только неонацисты могли поступать подобным образом.