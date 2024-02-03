СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров, считает крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Раскрыто, чего опасаются в Киеве, затягивая с решением судьбы Залужного

Ранее издание Washington Post, ссылаясь на источники сообщило об уведомлении Киевом Белого дома о решении Владимира Зеленского уволить Залужного, при этом Вашингтон данное решение не поддержал, но и не оспорил.

"Думаю, Штаты могут предложить Умерова на должность главкома. Его кандидатуру также поддержит и турецкая сторона. Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине", — заявил Смирнов РИА Новости.

Он также отметил, что именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о возможности возникновения конфликта между Залужным и Зеленским. Популярность украинского лидера падает на фоне провала контрнаступления и коррупционных скандалов. По мнению журналистов Washington Post, например, популярный залужный, если решит начать политическую карьеру, станет угрозой для Зеленского. При этом в беседе с Economist главнокомандующий ВСУ признал тупиковой ситуацию в конфликте и добавил, что не надеется на прорыв украинской армии.

Британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Economist со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".

Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.

Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.