КАИР, 3 фев — ПРАЙМ. Авиационные удары ВВС США по востоку Сирии стали причиной жертв среди мирных жителей и военных, а также нанесли большой ущерб государственной и частной собственности, сказано в заявлении министерства обороны Сирии. Киссинджер в последнем интервью высказался о ближневосточном конфликте

"Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности", — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что эти авиаудары "не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом".

В министерстве иностранных дел и экспатриантов Сирии позднее заявили, что удары США являются новым нарушением суверенитета и безопасности.

"Сегодня на рассвете США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности, а также что ее вооруженные силы угрожают международному миру и безопасности своими нападениями на страны и их народы", — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что сирийские власти "категорически отвергают все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания этого нападения". В Сирии назвали последствия американских ударов по Йемену

"Вчерашнее американское нападение на несколько районов в восточной провинции Дейр-эз-Зор, в то время как американские войска продолжают оккупировать части сирийской территории, является ярким свидетельством, что явной характеристикой американской администрации является отсутствие уважения к Уставу ООН и принципам международного права", — сказали в ведомстве и выразили "глубокую обеспокоенность состоянием паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН в результате того, что США препятствуют его способности выполнять свои обязанности и принципы международного права".

"Сирийская Арабская Республика подчеркивает, что это новое нарушение сирийского суверенитета входит в серию нарушений, которые США совершают в Сирии, в том числе актами агрессии со стороны так называемой "международной коалиции", которую они создали с 2014 года, их явной поддержкой терроризмом, убийствами мирных жителей и разграблением богатств Сирии", — добавили в министерстве.

В ночь на субботу Вашингтон заявил, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразил более 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. По данным центрального командования Пентагона, удары наносились около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы). Согласно заявлениям американских военных, среди пораженных целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.