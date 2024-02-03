ДОХА, 3 фев — ПРАЙМ. Американские обстрелы провинции Анбар на западе Ирака привели к гибели 16 человек, сообщило новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями в этой провинции. Минобороны Сирии оценило последствия авиационных ударов США по стране

"В результате американских обстрелов погибли 16 человек", — сказано в сообщении.

В ночь на субботу Вашингтон проинформировал, что в рамках ответных ударов на атаку по военной базе США в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.