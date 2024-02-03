МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. После ответа стран Ближнего Востока на агрессию Вашингтон уже не будет чувствовать себя вольготно в регионе и со временем покинет его, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В Ираке рассказали о последствиях ударов США по западу страны

В ночь на субботу США сообщили, что в рамках ответных ударов на атаку по расположенной в Иордании американской военной базе поразили более 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

"Конфликт разгорается. В чем я абсолютно уверен, что уже американцы безнаказанно себя на Ближнем Востоке чувствовать не будут. Они не будут чувствовать себя вольготно в Ираке, в Сирии, на территории, (на) которой они вообще находятся вне всяких международных норм. И что они будут получать "ответку", серьезное противодействие", — считает Цеков.

По его мнению, ближневосточные государства "начинают смелеть" и понимают, что пришло время "не только призывать на словах", могут начать действовать, не сами руководители этих стран, а различные вооруженные формирования, которые, "координируют свои действия с руководством государств".

Цеков считает, что это в конце концов вынудит американцев уйти с Ближнего Востока и относиться уважительно к странам региона. Не так, как относились ранее — "это расходный материал, их можно было стрелять, убивать, бомбить и прочее", сказал политик. Он подчеркнул, что "этот период заканчивается, они (США) сдачу будут получать все больше и больше".