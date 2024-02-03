МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Москве следует поддерживать несистемную оппозицию Запада, ее возможный приход к власти позволит радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев дал совет "грустным самураям" по поводу Курильских островов

Он напомнил, что Запад уже давно всеми способами опекает и материально подкармливает российскую так называемую несистемную оппозицию. Но такая оппозиция есть и на Западе, "правда, не убогая и продажная, а куда более разумная и благопристойная", она "отнюдь не желает гибели своему Отечеству", но видит новый путь его развития, добавил Медведев.

"Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированы, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и "пиндостаноцентричного" мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно — ред.) достичь достойных результатов на выборах", — написал он в своем Telegram-канале.

Замруководителя Совбеза также не исключил, что кто-то из указанных представителей превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента.

"А их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Именно поэтому их так боятся (…) интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные (…), сегодня стоящие у руля многих западных стран", — пояснил Медведев.