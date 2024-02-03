МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Посещения Киева заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, как правило, добром не кончаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Атака очарованием". Стало известно, кто убедил Орбана помочь Украине

Нуланд приехала в Киев 31 января.

"Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из Министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.

Песков также отметил, что США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта.

"Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участников этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. И это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции", — пояснил он и подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.

Песков также отметил, что "американцы делают больнее украинцам".

"Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", — добавил пресс-секретарь.

Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.