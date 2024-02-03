КАИР, 3 фев — ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о координации ударов с Багдадом является ложью, действия США являются неприкрытой агрессией, говорится в заявлении иракского правительства. Минобороны Сирии оценило последствия авиационных ударов США по стране

Ранее иракское агентство Shafaq сообщило, что жертвами авиаудара США в провинции Анбар на западе страны стали 16 человек. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон предупредил власти Ирака о предстоящих ударах.

"Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", — сказал официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.

Он отметил, что действия американцев представляют собой неприкрытую агрессию, а присутствие в Ираке сил международной коалиции "стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны".

Позднее Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из страны. В Иране осудили американские атаки на Ирак и Сирию

"Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть", — сказано в заявлении.

"Комитет призывает правительство Ирака взять на себя ответственность по защите бойцов Сил народного ополчения, одного из формирований иракских вооруженных сил, путем подачи официальной жалобы в Совет Безопасности ООН и ускорения процесса достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции, их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации", — заявили члены комитета.

В ночь на субботу Вашингтон проинформировал, что в рамках ответных ударов на атаку по военной базе США в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.