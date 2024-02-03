ТЕГЕРАН, 3 фев — ПРАЙМ. Авиационные удары США по Ираку и Сирии служат только достижению целей израильского режима и при этом все больше вовлекают американцев в конфликт в регионе Ближнего Востока, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. В Совфеде ожидают ухода США с Ближнего Востока после "ответки"

"Военные удары США по Ираку, Сирии и Йемену лишь обеспечивают достижение целей израильского режима… Такого рода атаки вовлекают правительство США в (конфликт — ред.) в регионе больше, чем раньше, и оставляют в тени преступления израильского режима в секторе Газа… Продолжение подобных инцидентов представляет собой угрозу миру и безопасности на региональном и международном уровне", — приводит слова Канаани официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.

По словам Канаани, Тегеран "подчеркивает ответственность международного сообщества и Совета Безопасности ООН в отношении предотвращения незаконных и односторонних ударов США по региону и разрастания масштабов кризиса".

В ночь на субботу Вашингтон проинформировал, что в рамках ответных ударов на атаку по военной базе США в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.