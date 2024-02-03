МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Швейцария утратила для Москвы потенциал "честного брокера" при урегулировании конфликтов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение Берном новой внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы. Эксперт оценил вероятность участия Швейцарии в конфискации активов России

По ее словам, принятая стратегия подтверждает слепое следование Берна установкам США и Евросоюза, на этом фоне уверения швейцарской стороны в ее якобы приверженности беспристрастности звучат цинично.

"Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя", — сказано в заявлении Захаровой.

По ее словам, недоумение вызывает наличие в тексте пассажей о готовности Берна организовать конференцию высокого уровня по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского. Захарова заявила о "полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более, что Зеленский своим Указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию".

Она также добавила, что документ является "откровенно антироссийским", там "сохранены все враждебные <…> формулировки".

Швейцарские власти "воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее", отметила Захарова и добавила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке 23 января прямо указал на неприемлемость подобных выпадов и отхода Берна от своего нейтралитета.