МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россия решительно осуждает авиаудары США по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения ситуации по линии Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Иране осудили американские атаки на Ирак и Сирию

Она отметила, что эти авиаудары с применением стратегических бомбардировщиков являются "полным пренебрежением Вашингтоном нормами международного права" и добавила, что участие в атаках королевских ВВС Британии ни у кого не должно создавать иллюзию некоей "международной коалиции", а Лондону еще предстоит ответить за поддержку действий США.

"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН", — сказано в заявлении Захаровой.

По ее словам, удары США специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Представитель МИД РФ добавила, что "практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона".

Она подчеркнула, что операция США в регионе, ставшая крупнейшей с 2003 года и "подаваемая (президентом США — ред.) Джо Байденом как "акт возмездия" за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий".

"Попытки "играть мускулами" с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире", — заявила Захарова и добавила, что Вашингтон не ищет и никогда не искал решений проблем в регионе, а "положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало".