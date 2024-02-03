МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Хельсинки не может открыть границу с Россией, заявил в утреннем эфире общественного вещателя Yle премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. МИД Финляндии упразднит российский департамент

Граница между странами была закрыта до 11 февраля согласно решению финских властей.

"По нашим сведениям, на восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Очевидно, что мы не можем открыть границу", — сказал он.

По словам Орпо, речь идет о тысячах людей. По его словам нужно разработать способы, которые не позволят людям нелегально пересекать закрытую границу.

Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.