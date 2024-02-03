МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Немецкий министр обороны Борис Писториус утрачивает доверие сотрудников бундесвера, которые обеспокоены результатами реорганизации ведомства, не одобренной советом персонала, сообщило издание Spiegel. На помощь фермерам: в Германии взбунтовалась еще одна отрасль

По данным издания, в понедельник Писториус в письме сообщил о деталях реструктуризации и пообещал создать "более жесткие и четкие структуры и таким образом заложить основу для смелых, хорошо скоординированных и быстрых решений".

"Нам важно сообщить вам и сотрудникам, что совет персонала не поддерживает решение о реорганизации министерства… Кроме того, мы фиксируем значительные беспокойства и недовольство среди членов бундесвера", — процитировал Spiegel письмо совета персонала, адресованное Писториусу.

Отмечается, что возражения совета проигнорировали, а провести с Писториусом личную встречу не удалось.

По данным издания, в ответ на запрос сотрудников министр указал в ответном письме, что "изменения необходимы" и что совет персонала постоянно информировали о планах. При этом он назначил дату личной встречи. "Если он (Писториус — ред.) хочет реализовать свои планы, то он зависит от поддержки или, по крайней мере, сотрудничества со стороны служащих. Их представители теперь, похоже, полны решимости противостоять министру", — заключили авторы материала Spiegel.

ФРГ, как и многие другие европейские государства, пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. Обязательство увеличить военные расходы до 2% от ВВП закреплены в принятой в прошлом году стратегии национальной безопасности ФРГ.

В июне 2022 года бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым, вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.