СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России являются сигналом Киеву оставить полуостров в покое, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Не особо". В Польше проанализировали перспективы Украины на фронте

Ранее польский лидер в интервью СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России и отметил, что не знает, способна ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.

"Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. Россия поставит на место любого агрессора", — сказал парламентарий.

Вместе с тем Шеремет отметил, что заявление Дуды показывает цинизм и лицемерие западных элит, вравших последние десять лет и твердивших о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения региона с Россией.

"Западу еще придется извиняться за все вранье в отношении российского Крыма и обвинения в адрес России", — заключил депутат.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.