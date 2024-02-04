МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным с целью проведения в дальнейшем переговоров по украинскому конфликту, заявил в интервью NTV экс-посол Украины в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник. Джефри Сакс дал совет Украине, как остановить катастрофу

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии", — сказал он.

Мельник считает, что миру следует подумать о том, как найти подход к руководству РФ. Он также отметил, что Путин "считает себя более сильным, способным одержать верх".

"Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину", — полагает посол.

Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.

Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.