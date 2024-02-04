МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В украинском конфликте время на играет стороне Запада, заявил в интервью изданию Times глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. "Они хотят войны". Британский политик разоткровенничался о планах Запада

Он отверг идеи о том, что конфликт "зашел в тупик", Украина не сможет его выиграть, так называемое контрнаступление ВСУ провалилось, а западные СМИ все чаще пишут, что Запад не ждет от Киева успехов в этом году, так как украинские войска все больше истощаются.

Кэмерон полагает, что "если посмотреть со стороны", Россия "уже потерпела крупное стратегическое поражение", но он не объяснил, о чем конкретно идет речь. "Нам нужно перестать говорить о тупике или о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика в 25 раз больше российской", — заявил Кэмерон на фоне того, что в Британии рост стоимости жизни из-за антироссийских санкций ударил по миллионам домохозяйств.

По словам Кэмерона, "мы можем абсолютно точно показать, что время на нашей стороне, а не на стороне" России.

Он также отметил, что хочет донести высказанную им точку зрения до экс-президента США Дональда Трампа, если тот вновь займет пост главы государства. Кэмерон рассказал, что намерен вскоре позвонить американским сенаторам и конгрессменам, чтобы попытаться убедить их в важности предоставления Вашингтоном помощи Киеву. Кроме того, он добавил, что хочет добиться прогресса в ходе встреч с представителями стран "Большой семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в вопросе использования замороженных российских активов для восстановления экономики Украины, пишет газета. Джефри Сакс дал совет Украине, как остановить катастрофу

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.