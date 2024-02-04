МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Европе задумались над вопросом, что будет с НАТО, если пост президента США займет Дональд Трампа, сообщает издание New York Times со ссылкой на чиновников. Ликвидировать немедленно. Французский политик призвал распустить НАТО и ЕС

Трамп ранее выразил недовольство работой НАТО и пригрозил выходом Вашингтона из организации в случае, если Европа не увеличит финансовую ответственность за свою безопасность.

"Обсуждается вопрос о том, что произойдет с НАТО, если бывший президент Дональд Трамп будет (вновь — ред.) избран и получит второй шанс действовать согласно своему инстинкту и вывести США из альянса. В связи с перспективой переизбрания Трампа немецкие чиновники и многие их коллеги по НАТО в неофициальном порядке обсуждают, сможет ли почти 75-летняя структура альянса… выжить без США в ее центре", — сказано в материале издания.

NYT также отмечает, что немецкие чиновники заявляют о появлении нового, сложного и проблемного мира с суровыми последствиями для европейской и трансатлантической безопасности. Они озабочены растущим пессимизмом по поводу того, что Вашингтон будет продолжать финансировать Украину, в то время как ФРГ, являясь вторым по величине донором, согласилась удвоить свой вклад в 2024 году до примерно 8,5 миллиарда долларов, пишет издание.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.