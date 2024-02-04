ВАРШАВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с заявлением президента Польши Анджея Дуды, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

Ранее польский лидер в интервью для программы Kanal Zero отметил, что Крым исторически принадлежал России и выразил сомнения, сможет ли Киев вернуть полуостров под свой контроль.

"Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии", — заявил Босак в эфире телеканала Polsat.

Он также отметил, что если Киев хочет политкорректности со стороны Варшавы, то ему следует делать встречные шаги. "Если Украина хочет, чтобы это было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно. У нас есть нерешенный вопрос о конфликте по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос о конфликте по поводу наводнения сельскохозяйственными товарами из Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно", — пояснил он.

Заявление Дуды по Крыму вызвало резонанс в Польше, после критических реакций в его адрес он разместил в сети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" прежнюю позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность Крыма.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.