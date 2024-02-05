МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. WP: Киев уведомил США, что Зеленский решил уволить Залужного

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", — сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.

"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", — сказал Зеленский.

По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

"Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", — заявил он в воскресенье вечером в программе новостей Tg1.