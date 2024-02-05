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Зеленский высказался о замене главкома ВСУ Залужного
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Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", — сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.
"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", — сказал Зеленский.
По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".
"Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", — заявил он в воскресенье вечером в программе новостей Tg1.