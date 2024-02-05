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Пушилин оценил, как может сказаться на фронте отставка Залужного
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , новости, россия, денис пушилин, валерий залужный, отставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине.
"А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу, потому что мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения", — сказал Пушилин в ответ на вопрос, как может отразиться возможная отставка главкома ВСУ на ситуацию на фронте.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.