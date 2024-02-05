МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Желание посмотреть Москву, поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено привело бывшего американского журналиста Fox News Такера Карлсона в Россию. Об этом он рассказал "Известиям". Байден нецензурно ответил на шутки Трампа, сообщили СМИ

Карлсон отметил, что любит Москву и считает ее красивой. "Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено", — пояснил он.

Ранее американские СМИ предположили, что Карлсон прибыл в Москву с целью взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон заявил в ответ на эти сообщения, что не знает, так как американские СМИ сумасшедшие. "Я не знаю, они сумасшедшие. Реально сумасшедшие", — отметил он.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер в связи с этим назвал его предателем, а конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американских демократов трясет от мысли, что журналист может взять интервью у Путина.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. Вел с 14 ноября 2016 по 21 апреля 2023 года политическое ток-шоу на канале Fox News под названием Tucker Carlson Tonight. Он создал и являлся шеф-редактором новостного сайта The Daily Caller. Fox News расторгнул контракт с Карлсоном после того, как последний проиграл иск производителю избирательных машин о распространении ложной информации о фальсификациях с помощью этих машин.