ВАРШАВА, 5 фев — ПРАЙМ. Заявление о Крыме было сделано в ходе "расслабленной беседы", полуостров, согласно позиции Варшавы, должен быть возвращен Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда. Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

Ранее в интервью для программы Kanal Zero он признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Киев вернуть полуостров под свой контроль. Эти слова польского лидера вызвали резонанс в стране, после критических реакций в его адрес он разместил в сети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" прежнюю позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность Крыма.

"Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене", — пояснил Дуда.

Он также отметил, что украинский конфликт должен завершиться "возвращением верховенства международного права".

"Возвращение верховенства международного права означает возвращение Украины к ее международно-признанных границ, к полному контролю над территориями, которые международно-признаны территориями Украины, то есть также Крыма. Я хочу это подчеркнуть со всей силой", — пояснил президент Польши.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.