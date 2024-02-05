МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Журналистов The Washington Examiner Тома Рогана* и Гердона Хьюго* внесли в России в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

"Хьюго Гердон*, 05.04.1958 г.р., г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Роган Том*, 08.02.1986 г.р., г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", — указано в списке.

Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло* также попала в перечень экстремистов и террористов.

Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло* отстранена от должности на время расследования в отношении сделанных ею высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом Эштон-Чирилло* не указывала, о ком речь. Отмечалось, что ее заявления не были одобрены командованием ВСУ.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Эштон-Чирилло Сара*, 09.07.1977 год рождения", — сказано в перечне.

* Внесен (а) в перечень экстремистов и террористов.