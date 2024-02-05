МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Киевский режим может лишиться Харькова и других территорий, в случае отказа пойти на переговоры с Москвой, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Duran. Кто займет место США? Вашингтон сворачивает проекты на Украине и в Европе

"Если украинцы не хотят лишиться Харькова и Харьковского региона, тогда им необходимо немедленно начать переговоры. Потому что потерей Харькова все не закончится", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в случае плохого для Украины развития событий вернуть город уже не удастся, утрата будет тяжелой, так как данный регион представляет собой крупный промышленный центр.

Аналитик также предположил, что если российское руководство создаст буферную зону в Харьковской области, то сами ее жители захотят присоединиться к России.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Президент России неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.