МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном

Ранее Подоляк заявлял, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".

"Да, мы проводим аудит сейчас того, что произошло за эти два года. Безусловно, понятно, что происходило в 2023 году, и будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально", — сказал Подоляк в эфире телемарафона, комментируя слова ведущего о том, что в настоящее время все идет к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023-м, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы.

Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.