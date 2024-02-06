МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена вопреки своим предыдущим заявлениям заранее не предупреждала руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по территории страны в минувшую пятницу, сообщает издание Intercept, ссылаясь на комментарий представителя Совета нацбезопасности США.

После американских авиаударов по Сирии и Ираку, нанесенных в ответ на атаку беспилотника на базу США в Иордании, представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что иракское руководство было заблаговременно предупреждено о готовящейся бомбардировке.

Однако представитель Совета национальной безопасности США сообщил изданию Intercept, что власти Ирака не получали каких-либо уведомлений — и это прямо противоречит словам Кирби, который заверял журналистов в обратном.

В результате Белый дом был вынужден выступить с признанием: "В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах".

Примечательно, что заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель тоже сообщил на брифинге, что Белый дом не предупреждал Багдад о планах по нанесению авиаударов по территории Ирака.