МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Режим повышенной готовности ввели в четырех портах Ленинградской области — в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге — в связи с возросшим уровнем угрозы атаки беспилотников со стороны ВСУ, соответствующие распоряжения капитанов размещены на сайте администрации морских портов Балтийского моря. Торговый порт Владивостока обновил рекорд контейнерооборота

"В соответствии с федеральным законом… "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"… ввести с 2 февраля 2024 года режим повышенной готовности для Службы капитана морского порта Выборг", — говорится в одном из документов.

Отмечается, что основанием для принятия решения о повышении режима готовности стал "возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины". Кроме того, должна быть обеспечена светомаскировка административных зданий порта.

На сайте опубликованы подобные распоряжения касательно портов в Высоцке, Приморске и Усть-Луге, однако в Санкт-Петербурге и Калининграде, где также находятся порты, такую меру не ввели.

Минобороны РФ сообщало о перехвате беспилотника над Ленинградской областью 18 января, через несколько дней, 21 января, произошел пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Позднее компания уточнила, что причиной возгорания стало "внешнее воздействие". Во всех районах Ленинградской области был объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры.