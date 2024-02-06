МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный придерживается неонацистской идеологии, поэтому бережет наиболее идеологизированных боевиков из нацбатов и не отправляет их на линию фронта. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Залужный станет послом в Великобритании, заявили в Раде

"Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком, — заявил Джонсон. — Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии. Он был очень осторожен, чтобы не отправлять наиболее идеологизированные формирования <…> на линию фронта, где их убивают. Потому что он хочет сохранить их".

Вместо неонацистов, как утверждает аналитик, Залужный склонен отправлять на передовую мужчин в возрасте в качестве "пушечного мяса".

"Так что Залужный часть проблемы", — резюмировал экс-цэрэушник.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подтвердил информацию о возможной отставке главкома ВСУ, заявив, что размышляет о замене Залужного.

По данным Financial Times, 29 января украинский лидер встречался с Залужным и предложил ему добровольно сложить полномочия главкома и перейти на должность советника. Журнал Economist, со своей стороны, сообщал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО, но тот ответил отказом.