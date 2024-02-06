МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Офис президента Украины Владимира Зеленского попал "в ловушку", отказавшись от проведения выборов. Такое мнение в эфире украинского радио NV киевский политтехнолог Сергей Гайдай. Зеленский усомнился в возможностях Европы помочь Украине

"Сегодня офис (президента Украины Зеленского — прим. ред.) попал в ловушку, — утверждает политтехнолог. — Ловушка образовалась еще в конце прошлого года, когда нам сказали, что выборы нам не нужны, они невозможны и их не будет. А если вы забираете у общества и даже его убеждаете, потому что большинство украинцев тоже так считают, убеждаете, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход — это победа".

Однако победы нет, и украинцы, по мнению Гайдая, сегодня четко понимают, что конфликт затягивается, видят "большие ошибки" руководства страны властей и его неспособность "решать самые важные вопросы нашего выживания".

При этом политолог констатирует, что для Верховной рады "время прошло", потому что у нее уже нет реальной легитимности. Что же касается Зеленского, то, как указал Гайдай, конституция не позволит ему сохранить свой пост после истечения президентской каденции.

"Он (Зеленский — прим. ред.) теряет и по конституции, и реально, легитимность с каждым шагом. Переизбраться снова, когда нет победы, а конфликт затягивается, будет сложно. Потому сейчас мы попали в типичный политический кризис, у нашего военно-политического руководства нет возможности поменять курс какой-то, а у граждан нет возможности легитимно его сменить", — резюмировал Гайдай.

Выборы президента на Украине должны были состояться весной нынешнего года. Однако руководство страны продлило действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы были отменены.