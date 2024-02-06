МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Zeit высмеяли канцлера Германии Олафа Шольца поле его призыва к Конгрессу США обеспечить военную поддержку Украины. Германия не сможет поддерживать Украину в одиночку, заявил Шольц

В четверг канцлер намерен отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. В этой связи Die Zeit сообщила, что в преддверии своего визита в Соединенные Штаты канцлер обратился к союзникам с призывом продолжать поддерживать Украину.

"Я очень надеюсь, что США и американский конгресс в ближайшее время примут решение о предоставлении необходимой финансовой поддержки", — заявил Шольц после встречи с премьером Франции Габриэлем Атталем.

Читатели Die Zeit, судя по всему, не смогли остаться равнодушными к этим словам.

Так, пользователь с ником horh быстро классифицировал это заявление: "Они просто ждали этого. Со ста метров можно увидеть, что этот призыв предназначен только для внутреннего потребителя, и это делает его смешным".

Пользователь Sparkiy выбрал для комментария издевательский тон: "Кажется немного смешным, когда Шольц к чему-то призывает США. Кто, черт побери, такой Шольц?" — сыронизировал Sparkiy.

Менее конкретно, но более эмоционально отозвался на призыв канцлера пользователь rueck: "Шольц? Кто такой Шольц? Ох, канцлер Германии, в самом деле?"

А signature5 оставил назидательный комментарий: "США с их ВВП и военными совершенно не заинтересованы в запросах канцлера Германии. Это также не помогает в американской внутренней политике. Так вы выставляете себя на посмешище. Германия должна придерживаться того, что мы можем сделать: финансировать велосипедные дорожки в Перу и чувствовать себя спасителями мира".

На текущей неделе палата представителей США проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 млрд без новых пакетов помощи Украине.

При этом в воскресенье американский сенат представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предусмотрены на поддержку Киева.

Однако партийное руководство Республиканской партии в палате представителей, включая спикера Майка Джонсона, выступило против законопроекта, назвав его "провальным".