МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина* за фейки о Вооруженных силах России и призывы к терроризму, рассказали РИА Новости в суде. Бориса Акунина* внесли с список террористов и экстремистов

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя писателя — ред.) заочно избран арест на срок 2 месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сообщили в инстанции.

Кроме того, уточняется, что Акунина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов.

Попавшие в этот список люди и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесен в перечень экстремистов и террористов