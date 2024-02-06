МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, которая пытается оспорить наложенную на нее ответсвтенность за налоговые нарушения, рассказал корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

"Мы предоставили возражения, которые составляют 28 томов", — сказала на заседании юрист. Всего ИФНС России №6 по Москве представляют пять юристов, от Блиновской пришел один адвокат.

Тем не менее, он отказался пояснить подробности дела, отметив только свое несогласие с выводами налоговой. По его словам, он изучит предоставленные документы и подготовит доводы к следующему заседанию.

Суд отложил слушание на 5 марта текущего года.

Ранее против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие считает, что она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов.

Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.