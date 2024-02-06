МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство России приняло решение о предоставлении земли бесплатно гражданам, жилье которых было утрачено в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и/или террористических актов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина. Правительство расширило перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ

"Гражданам, жилое помещение которых, принадлежащее им на праве собственности или предоставленное им по договору найма, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов утрачено или признано непригодным для проживания, могут быть в порядке, установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 3919 Земельного кодекса Российской Федерации, предоставлены в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без учета предусмотренного пунктом 1 статьи 3919 Земельного кодекса Российской Федерации правила об однократности такого предоставления", — говорится в постановлении.

В правительстве отметили, что ранее, в соответствии с законодательством, бесплатный земельный участок можно было получить только один раз, но теперь эта льгота будет распространяться на пострадавших граждан независимо от того, была ли им уже предоставлена земля ранее.

Кроме того, введение этого решения предотвратит правовую коллизию, когда пострадавшим семьям предоставлялись новые дома, но не было законных оснований для предоставления им земельных участков под этими домами, если они уже воспользовались правом на бесплатное получение земли.

Ранее кабмин уже ввел меры поддержки предпринимателей, которые могут получить новые земельные участки в аренду без проведения торгов для возобновления и/или продолжения своей предпринимательской деятельности.