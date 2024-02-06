МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Решения о запрете VPN-сервисов в России еще не приняты, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Хинштейн заявил, что полной блокировки сервисов VPN не планируется

"Сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого надо исходить", — пояснил официальный представитель Кремля в ходе общения с прессой.

Согласно ранее обнародованной информации, в России с 1 марта вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к запрещённым сайтам. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал это в том духе, что речи о полном запрете подобных сервисов нет. Однако Роскомнадзор уже имеет законодательное разрешение ограничивать к ним доступ.

В СМИ также появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, где со ссылкой на ее слова сообщалось якобы о запрете VPN с 1 марта. Однако сама она это опровергла.

В октябре прошлого года сенатор Артем Шейкин заявлял, что с 1 марта 2024 года "вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором" во всех магазинах приложений, в том числе Google Play и AppStore. Блокировка бы затронула и сервисы, через которые пользователи заходят в запрещенные, но по-прежнему популярные соцсети.

Неоднократно обсуждался и вопрос о введении в России ответственности за использование VPN-сервисов. Однако глава Минцифры Максут Шадаев выступал против наказаний. Власти не приветствуют обход блокировок, но не планируют за это наказывать, говорил он.