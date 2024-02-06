МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. За организацию свалки куриных яиц в Омской области юридическое лицо может получить штраф до 400 тысяч рублей, физическое лицуо – до пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

"Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо", — добавил Буцаев.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом "Об охране окружающей среды".

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Кроме того, в случае причинения вреда почвам виновникам также грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора выясняют, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Кроме того, в прокуратуре Омской области также проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства, и по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.