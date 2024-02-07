МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за три часа набрала более 20 миллионов просмотров. Американцы не в курсе, что происходит на Украине, заявил Карлсон

Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.

Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло более чем на 50 тысяч и теперь составляет 11 485 973.