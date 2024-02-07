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https://1prime.ru/society/20240207/843002225.html
Публикация Карлсона об интервью с Путиным бьет все рекорды по просмотрам
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Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за три часа набрала... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, общество , сша, россия, владимир путин, такер карлсон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за три часа набрала более 20 миллионов просмотров.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.
Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло более чем на 50 тысяч и теперь составляет 11 485 973.