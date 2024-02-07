МАГАТЭ: на Запорожской АЭС соблюдается принцип неразмещения военной техники
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это причина, по которой мы мониторим (ситуацию)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с размещением военной техники на ЗАЭС. Видеозапись общения с журналистами опубликовало МАГАТЭ на своем официальном портале.
Гендиректор агентства напомнил, что одним из принципов, о котором он заявил ранее на Совете Безопасности, был принцип неразмещения тяжелой военной техники на объекте. "И на данный момент мы видим, что это соблюдается", — добавил Гросси, отметив, что эксперты агентства продолжают мониторинг.
"Вы знаете, то, что сегодня действует, может быть иначе на следующей неделе, особенно — в зоне боевых действий", — уточнил гендиректор.
Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить ЗАЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/society/20240207/843002391.html