МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Принцип о неразмещении военной техники на Запорожской АЭС сейчас соблюдается, заявил журналистам в Киеве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ Гросси в четвертый раз посетит Запорожскую АЭС

"Это причина, по которой мы мониторим (ситуацию)", — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с размещением военной техники на ЗАЭС. Видеозапись общения с журналистами опубликовало МАГАТЭ на своем официальном портале.

Гендиректор агентства напомнил, что одним из принципов, о котором он заявил ранее на Совете Безопасности, был принцип неразмещения тяжелой военной техники на объекте. "И на данный момент мы видим, что это соблюдается", — добавил Гросси, отметив, что эксперты агентства продолжают мониторинг.

"Вы знаете, то, что сегодня действует, может быть иначе на следующей неделе, особенно — в зоне боевых действий", — уточнил гендиректор.

Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить ЗАЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.