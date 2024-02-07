МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети Х арестовать представителей политической элиты США, которые, в свою очередь, призывают к аресту журналиста Такера Карлсона, прилетевшего в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Публикация Карлсона об интервью с Путиным бьет все рекорды по просмотрам

Своим призывом миллиардер прокомментировал высказывание консервативного блогера Яна Чонга, предупредившего Карлсона об опасности, которая, как он считает, исходит от американского истеблишмента.

"Если Такер Карлсон не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем", — предупредил Чонг.

По сообщению блогера, многие американские политикии и журналисты уже выступили с призывом арестовать Карлсона из-за его позиции.

"Арестуйте тех, кто призывает к его аресту", — написал Илон Маск.

Во вторник Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение, в котором на фоне Кремля и Храма Христа Спасителя анонсировал скорое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил журналист, он решил взять интервью у российского президента, чтобы просветить американскую публику, которая абсолютно не в курсе, что происходит в Российской Федерации и на Украине.

В то же время Карлсон сообщил, что администрация США уже дважды пытался сорвать его встречу с Путиным, а также объявил, что предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать публикацию интервью с Путиным в соцсети X.