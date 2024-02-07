МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, фиксируются враждебные действия против российских учреждений, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Просто ужасно". В США осудили ложь и непрофессионализм ЦРУ

"Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено", — рассказал Андреев.

Самым чувствительным, по его словам, для работы российских дипломатов в Польше были высылка польскими властями 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года и противоправный захват школы при посольстве в апреле 2023 года.

"Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях", — сказал посол.

"По моим ощущениям, за прошедшие годы коллективы российских загранучреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях, которые, однако, не способны поколебать нашу уверенность в своей правоте и настрой на профессиональную, добросовестную работу. В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные, опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме", — заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.