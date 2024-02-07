МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Тотальная цензура царит в США, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. Посол рассказал, как в Польше пытались вербовать российских дипломатов

"Обратили внимание на блокировку видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), среди которых редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске. Никаких пояснений относительно таких запретительных действий предоставлено не было", — говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что "это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением". "Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Такер Карлсон", — заявили в посольстве.

"Взывать к голосу разума представителей полностью подконтрольной госструктурам Соединенных Штатов компании бесполезно. Они – не более чем прислужники заходящегося в русофобии местного правящего класса", — заявили в дипмиссии.