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https://1prime.ru/society/20240207/843002915.html
Посольство России прокомментировало блокировку YouTube-каналов ВГТРК
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Тотальная цензура царит в США, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. "Обратили внимание на блокировку... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, общество , сша, youtube, вгтрк, россия, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Тотальная цензура царит в США, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК.
"Обратили внимание на блокировку видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), среди которых редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске. Никаких пояснений относительно таких запретительных действий предоставлено не было", — говорится в комментарии посольства.
В диппредставительстве подчеркнули, что "это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением". "Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Такер Карлсон", — заявили в посольстве.
"Взывать к голосу разума представителей полностью подконтрольной госструктурам Соединенных Штатов компании бесполезно. Они – не более чем прислужники заходящегося в русофобии местного правящего класса", — заявили в дипмиссии.