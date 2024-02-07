МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 поступят в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время, сообщили журналистам в компании-разработчике — холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Путин высоко оценил использование беспилотников в зоне СВО

Как сообщали в холдинге в августе прошлого года, российская винтовка МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.

"В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказали в холдинге.

Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

Винтовка была впервые представлена на выставке "Армия-2023".