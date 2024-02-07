МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Читатели старейшей французской газеты Figaro выступили в защиту известного американского журналиста Такера Карлсона и соответствующим образом прокомментировали вышедшую на страницах издания статью о визите звездного журналиста в российскую столицу. Нужно арестовать. Илон Маск ответил на призывы к аресту Такера Карлсона

Особенно комментаторов вдохновило в статье сообщение о планах Карлсона опубликовать московское интервью в соцсети Х в несокращенном виде, а, кроме того, Figaro рассказала об обвинениях телезвезды в "трампизме" и продвижении "теорий заговора".

Пользователь с ником Anonymous, судя по всему, сам неравнодушен и к теориям заговора, и к "трампизму": "Такер Карлсон прибыл с миссией от Трампа. Теперь получит ценные указания насчет дальнейших действий им обоим. Из рук Царя. Лично".

Другой комментатор — Pommes frites, размышляя над статьей о Карлсоне, не смог обойти вниманием президента Украины Владимира Зеленского: "Вы так пишете, как будто вас совсем не раздражают указания со стороны украинского клоуна. А он у нас столько денег высосал".

А пользователь Carate, похоже, уставший от американской цензуры СМИ, выразил восхищение планами публикации московского интервью Карлсона без купюр: "Здорово, что это пойдет прямо в соцсеть, не проходя фильтра американских полит-комиссаров, которые у нас в США отвечают за цензуру. Понятно, почему они так бесятся: наше министерство пропаганды еще не контролирует парочку соцсетей. Огромное спасибо Илону Маску".

Комментатор Daniel Lui, со своей стороны, выразил восхищение свободой слова, демонстрацию которой, видимо, ожидает от Карсона: "А что, если Такер и в самом деле будет распространять идеи Трампа? Это что, запрещено? Я вам скажу, почему такой ажиотаж из-за приезда Такера: потому что, скажем, наше агентство AFP запретило бы своим авторам и думать о таком интервью. Это уж точно, что они бы не дали его провести или послали бы ребят, задающих вопросы, приемлемые для мейнстрима: "Почему вы так ненавидите Украину" и т.д. Нужно именно настоящее, независимое интервью с Путиным".